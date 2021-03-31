بعد الأداء غير المقنع للأسود… اجتماع طارئ بين لقجع وخاليلوزيتش

جدة - عبدالحي حسين -

يعقد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اجتماعا طارئا مع الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش، لمناقشة عدة نقاط تهم المنتخب، بعد الأداء الباهث الذي ظهر به رفقاء زياش في المباراتين الأخيرتين، أمام موريتانيا وبوروندي.

وحسب بعض المصادر المطلعة، سيتم الوقوف على الأداء غير المقنع للفريق الوطني، رغم التأهل المبكر لنهائيات كأس إفريقيا للأمم بالكاميرون.

وأبدت الجماهير المغربية، وبعض المحللين والناقدين الرياضيين، وكذا الصحافيين، استياءهم وسخطهم، عبر تدوينات كثيرة بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد الأداء الباهث للعناصر الوطنية، سواء في مباراة موريتانيا أو بوروندي.