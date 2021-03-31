الرجاء يبحث عن خليفة جمال السلامي

جدة - عبدالحي حسين -

يبحث فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، عن خليفة جمال السلامي، الذي من المرتقب رحيله بعد مباراة بيراميدز المصري.

وقال مصدر خاص لموقع “كووورة”، إن “السلامي صار من الماضي ولن يواصل المهمة مع الرجاء، وأبلغ الأندلسي ليباشر بحثه عن مدرب جديد”.

وأضاف “السلامي منهار ويشعر بالضغط الشديد، واتخذ قرار الاستقالة ولن يتراجع عنها”.

وختم “التطورات الأخيرة داخل الرجاء وتسارع الأحداث، ربما تقود إلى تغيير داخل الجهاز الفني حتى قبل مباراة بيراميدز، وقد يتولى أبو شروان والبكاري قيادة اللاعبين في هذه المباراة”.

جدير بالذكر، أن جمال السلامي كان قد أخبر المكتب المسير للرجاء، أنه غير قادر على إتمام مهمته على رأس العارضة التقنية للخضر، رغم تشبث الرئيس الأندلسي به، إذ جاء تفكير السلامي في الاستقالة، بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها فصائل “الكوفاسود” الأحد الماضي أمام ملعب الوازيس، حيث طالبت برحيل السلامي والإدارة، وتشكيل لجنة مؤقتة تشرف على النادي في الظرفية الحالية.