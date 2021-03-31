البيت الأبيض يعلق على نجاح لقاح فايزر في تجاربه على الأطفال.. ماذا قال؟

محمد الفلاح - الأربعاء 31 مارس 2021

رحب البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بإعلان شركة فايزر فعالية لقاحها المضاد لفيروس كورونا على الأطفال، مؤكدا أنه أخبار جيدة حسبما نقلت شبكة "العربية".



وكانت الشركة المنتجة للقاح كورونا "فايزر- بيونتيك"، أكدت أن لقاحها صار له أعلى نسبة ممكنة في محاربة الفيروس للفئات العمرية الأقل سنًا.

وقالت شركة فايزر Pfizer، إن لقاحها كان فعالًا بنسبة 100٪ في الوقاية من كوفيد Covid-19 لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا.

وصرح المدير التنفيذي لفايزر، ألبرت بورلا ، بأن الشركة تخطط لتقديم بيانات اللقاح الجديدة إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ”في أقرب وقت ممكن”، وهو ما يجعل الطلاب في هذه الفئة العمرية مؤهلين للحصول على اللقاح قبل العام الدراسي الجديد.

وقال بورلا في بيان صحفي: ″هناك حاجة ملحة لتوسيع ترخيص لقاحنا لاستخدامه في الفئات العمرية الأصغر سنًا، وتشجعنا بيانات التجارب السريرية من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا”.

وضمت التجربة 2260 مشاركًا في الولايات المتحدة، وفي ذلك قالت الشركة إنه تم رصد 18 إصابة مؤكدة بـ Covid-19 في المجموعة التي تلقت الدواء الوهمي ولم تكن هناك إصابات مؤكدة في المجموعة التي تلقت اللقاح.

وقالت الشركة ، إن اللقاح له أثار استجابة ”قوية” للأجسام المضادة لدى الأطفال، تتجاوز تلك الموجودة في تجربة سابقة للذين في أعمار تتراوح بين 16 و 25 عامًا.

يقول مسؤولو الصحة العامة وخبراء الأمراض المعدية، إن تطعيم الأطفال أمر بالغ الأهمية لإنهاء الوباء.

وذكر الخبراء، إنه من غير المرجح أن تحقق بلد مناعة القطيع - عندما يكون لديها عدد كافٍ من الناس الذين لديهم أجسام مضادة ضد مرض معين - حتى يتم تطعيم الأطفال.

ويشكل الأطفال حوالي 20٪ من سكان الولايات المتحدة ، وفقًا لبيانات حكومية، كما يقول الخبراء إن ما بين 70٪ و 85٪ من سكان الولايات المتحدة يحتاجون إلى التطعيم ضد Covid لتحقيق مناعة القطيع ، وقد يرفض بعض البالغين أخذ اللقاحات.

وقال الدكتور سكوت جوتليب ، المفوض السابق في إدارة الغذاء والدواء ، إنه يتوقع أن تستغرق الوكالة الأمريكية حوالي شهر لمراجعة البيانات الجديدة، و إذا سارت عملية إدارة الغذاء والدواء بشكل جيد ، فقد يكون اللقاح متاحًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 بحلول الخريف.