تدريبات جوية مصرية سودانية مكثفة في قاعدة مروى السودانية تحت اسم "نسور النيل 2"

محمد الفلاح - الأربعاء 31 مارس 2021

نفذت القوات الجوية لمصر والسودان تدريباً على عدد من الأنشطة التدريبة المكثفة بدأت مراحلها الأولى بإجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، فضلاً على تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات المتعددة المهام.



وذلك في إطار تنفيذ فعاليات التدريب الجوى المشترك ( نسور النيل - 2 ) والذى تجرى فعالياته حالياً بقاعدة مروى الجوية بجمهورية السودان الشقيقة بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والسودانية وعناصر من قوات الصاعقة لكلا البلدين .

كما واصلت عناصر قوات الصاعقة لكلا الجانبين التدريب على أعمال الإقتحام وعمليات الإخفاء والتمويه لتنفيذ العمليات الخاصة وتنفيذ عدة رمايات من أوضاع الرمى المختلفة .

كما تفقد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية القوات المشاركة فى التدريب وإستمع لعرض لملخص مراحل التدريب وقام بمتابعة سير الطلعات الجوية وأعمال التدريب بالجو ، وأشاد بما لمسه من تناغم واضح فى الآداء بين القوات المشاركة من الجانبين .

ويهدف التدريب إلى تحقيق أقصى إستفادة ممكنة للعناصر المشاركة فى التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية وقياس مدى جاهزية وإستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة على الأهداف المختلفة .