دولة الإمارات تقدم 8.3 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 31 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 87,686 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى، الأربعاء، 8,308,469 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 84.01 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".