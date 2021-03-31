شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان .. تعليق الدراسة بالمدارس الخاصة والدولية وتقليص الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت "لجنة كورونا " في سلطنة عمان تعليق الحضور المباشر للطلبة في المدارس الخاصة والدوليّة

واقتصار تلقّي التعليم فيها على طريقة التعلّم عن بُعد، باستثناء طلبة الصف الثاني عشر أسوة بالمدارس الحكومية، على أن يسري العمل بهذا القرار ابتداءً من يوم الأحد 4 أبريل 2021م حتى إشعارٍ آخر.

و قررت اللجنة العليا تعليق الأنشطة الرياضية الرسمية والأهلية ابتداءً من يوم غدٍ الخميس 1 أبريل 2021م حتى إشعارٍ آخر.

كما قررت تقليص عدد الموظفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين، على أن يؤدي الموظفون الذين لا يحضرون إلى مقرات العمل الأعمال الموكلة إليهم بنظام العمل عن بُعد، ويسري العمل بهذا القرار ابتداءً من يوم الأحد 4 أبريل 2021م حتى إشعارٍ آخر.