كورونا حول العالم.. حصيلة الإصابات تتجاوز 128 مليوناً

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 128 مليونا و820 ألفا و37 إصابة، اليوم الأربعاء.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و816 ألفا و447 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 103 ملايين و950 ألفا و411 حالة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.