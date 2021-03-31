انت الان تتابع خبر كورونا حول العالم.. حصيلة الإصابات تتجاوز 128 مليوناً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ترك وباء "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد أثره على جميع دول العالم وحصد أرواح ملايين الأشخاص.
وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 128 مليونا و820 ألفا و37 إصابة، اليوم الأربعاء.
كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و816 ألفا و447 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 103 ملايين و950 ألفا و411 حالة.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.
كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و816 ألفا و447 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 103 ملايين و950 ألفا و411 حالة.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.