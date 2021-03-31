المصالحة في ليبيا.. "الرئاسي" يستطلع رأي الخبراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى المجلس الرئاسي الليبي، الأربعاء، خبراء من مركز دراسات القانون والمجتمع التابع لجامعة بنغازي شرق ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي إن اللقاء عقد بحضور رئيس المجلس محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني لبحث أسس المصالحة الوطنية.

وأضاف المكتب في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه أن فريق الخبراء قدم خلال اللقاء مقترحاً عن دور القانون في المصالحة الوطنية الذي قارب المركز على الانتهاء من إعداده للمشاركة في وضع أسس وقواعد المصالحة الوطنية في ليبيا بسنده علمي.





وأكد المنفي حرص المجلس الرئاسي على التأسيس المجتمعي والعلمي والفني للمصالحة الوطنية الشاملة بمستوياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

ومثل مركز دراسات القانون والمجتمع التابع لجامعة بنغازي رئيس المركز الدكتور سليمان إبراهيم ووكيل المركز الدكتورة جازية اشعيتير والخبير الدكتور نجيب الحصادي والخبير الدكتور الكوني أعبوده.

مفوضية للمصالحة الوطنية

والإثنين، ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية

وشدد رئيس المجلس الرئاسي خلال اجتماع تشاوري، الإثنين، مع نائبيه على ضرورة الإسراع في إنشاء المفوضية، من أجل وضع أسس وركائز لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين.

وقدم فريق العمل الخطوط العريضة لعمل المفوضية وهيكلها التنظيمي والأهداف والاختصاصات المنوطة بها.