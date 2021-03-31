الحكومة اليمنية تشيد بـ"ثبات دعم السعودية" للبلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشادت الحكومة اليمنية، الأربعاء، بثبات دعم المملكة العربية السعودية للبلاد قيادة وشعبا في كل اللحظات الصعبة.

وأعرب رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الأربعاء، عن شكر حكومته العميق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على منحة المشتقات النفطية المقدمة للكهرباء في المحافظات المحررة بمبلغ 422 مليون دولار.

وقال رئيس الحكومة اليمنية في سلسلة تدوينات على موقع "تويتر"، إن المنحة السعودية للوقود تأتي لتغطي احتياج خدمي وشعبي ملح وتخفف من الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني.

وأضاف: "هذه المنحة تؤكد ثبات دعم السعودية ووقوفها مع اليمن قيادة وشعبا في كل اللحظات الصعبة والحرجة".

وجدد عبدالملك التأكيد على الثقة الكاملة في أن دعم المملكة مستمر في المجالات المختلفة، ودعم جهود استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وفي وقت مبكر، أمس الثلاثاء، أعلن ولي العهد السعودي تقديم المملكة لمنحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية وكدعم للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.