محكمة تركية ترفض عودة نائب سابق للبرلمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفضت المحكمة الدستورية في تركيا التماسا قدمه السياسي المؤيد للأكراد، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، لاستعادة مقعده في البرلمان. وقررت المحكمة بالإجماع أنها ليست مخولة بإبطال قرار اتخذه البرلمان بتجريد جرجرلي أوغلو من مقعده، والذي صدر بسبب حكم نهائي بالسجن بحقه بعد إدانته بأن له صلات بالإرهاب. وقال جرجرلي أوغلو عبر موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) «إنه سيستأنف ضد القرار أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، وأضاف أن المحكمة الدستورية في تركيا لم تتخذ قرارا بعد في استنئاف منفصل لإسقاط هذا الحكم.



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