شكرا لقرائتكم خبر 680 سياسيا ممنوعون من منافسة إردوغان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان المدعي العام أقام دعوى قضائية لحل حزب «الشعوب الديمقراطي» الموالي للأكراد، قبل أسبوعين، مما أثار انتقادات دولية.
ويسعى المدعي العام بشكل منفصل لمنع أكثر من 680 مسؤولا بالحزب من ممارسة السياسة، وبينهم نواب في البرلمان، معللا ذلك بما يتردد عن صلات تربطهم بحزب «العمال الكردستاني»، ضمن اتهامات أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر 680 سياسيا ممنوعون من منافسة إردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.