بلدية دبي وهيئة الطرق تنضمان لمنصة برمجيات الذكاء الاصطناعي

دبي - ”الخليج 365”

أعلن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي عن انضمام بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى قائمة الجهات المشاركة في منصة برمجيات الذكاء الاصطناعي «Ai Code Hub»، الهادفة إلى تبادل المعرفة والخبرات التكنولوجية، وفتح مصادر برمجياتها لجميع المبرمجين والمطورين والمتخصصين في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي لتستفيد منها الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية في دولة الإمارات وخارجها.

وتمثل هذه المشاركة إضافة نوعية للمشاريع مفتوحة المصدر المتخصصة في برمجة الذكاء الاصطناعي، والتي يتم توفيرها على المنصة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمطورين ورواد الأعمال والجامعات والمؤسسات البحثية والأكاديمية في دولة الإمارات والعالم، بما يسهم بتسريع التحول الرقمي، والتوظيف الأمثل للموارد التكنولوجية المتاحة، وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة في المجالات الحيوية.

مرجعية مهمة

وأكد عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن مشاركة الموارد والخبرات بين الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية والبحثية في دولة الإمارات عامل مهم في تسريّع الإنجاز وتحقيق الأهداف المستقبلية، ويسهم في تخفيف أعباء البحث والتطوير التكنولوجي.

وقال إن منصة برمجيات الذكاء الاصطناعي مرجعية مهمة للجهات الراغبة بتطوير مشاريعها المتخصصة في الذكاء الاصطناعي عبر الاستفادة من البرمجيات مفتوحة المصدر، والتي توفر على فرق العمل الكثير من الوقت والتكلفة والجهد من خلال توظيف الخبرات والتجارب الناجحة في تطوير حلول مبتكرة، داعياً جميع المبرمجين والمطورين والجهات الحكومية والخاصة لنشر برمجياتها على المنصة وتعميم الفائدة للجميع.

برمجيات متطورة

وشاركت هيئة الطرق والمواصلات في المنصة في منصة «كود هب» بمشروعين للبرمجيات مفتوحة المصدر، حيث يعتمد المشروع على تطوير خوارزميات تستخدم أحدث تقنيات معالجة الصور للتأكد من التزام الركاب بارتداء الكمامات في وسائل النقل التي تشرف عليها الهيئة بما يسهم في ضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع، ويسهل عملية رصد المخالفات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية، فيما كانت هيئة الطرق والمواصلات من الجهات السباقة في تطبيق هذه التقنية منذ بداية انتشار فيروس كورونا.

ويهدف المشروع الثاني إلى توظيف البرمجة في تصنيف المقالات حسب مواضيعها بطريقة تلقائية باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المختصة بمعالجة اللغة الطبيعية، ما يسهل على المستخدمين البحث عن المواضيع التي يرغبون بالاطلاع عليها بسرعة وسلاسة وفعالية.

نشر ثقافة المعرفة

وقال مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: « تفتخر الهيئة بالمشاركة في منصة برمجيات الذكاء الاصطناعي، تماشياً مع استراتيجيها للذكاء الاصطناعي التي تركز على مجال التحول الرقمي، والثورة الصناعية الرابعة، وتلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز ريادة دولة الإمارات وموقعها كمنظومة عالمية في مجال تطوير وتبني التكنولوجيا المستقبلية، وتوظيف التقنيات الذكية في تحقيق السعادة للناس من خلال تقديم أفضل الخدمات للسكان والزوار».

وأضاف: «تسعى الهيئة من خلال مشاركتها في منصة الذكاء الاصطناعي بمبادرتين، إلى عرض خبراتها وتجاربها الناجحة، بالإضافة إلى نشر ثقافة المعرفة بتقنيات الذكاء الاصطناعي مع شركائها من الجهات الحكومية، والإسهام في استدامة تميز الدولة في مجال التقنيات الحديثة».

توظيف البرمجيات

وطور فريق العمل في بلدية دبي محرك بحث يسمح للمتعامل استخدام الخاصية الصوتية أو إرسال الصور لإيجاد الخدمة المناسبة حيث تقوم تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعرف على محتوى الصورة وإيجاد الخدمات المناسبة والتي ترتبط بهذه الصورة، ويتم توظيف هذه التقنية للارتقاء بمستوى الخدمات التي توفرها بلدية دبي لمتعامليها.

تعزز الاقتصاد الرقمي

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «حرصنا في بلدية دبي على تقديم خدماتنا باعتمادها على حلول الذكاء الاصطناعي بما يسهم في ترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات وإسعاد المتعاملين، تماشياً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 والتوجهات الحكومية الرائدة ، وقد شاركنا في منصة برمجيات الذكاء الاصطناعي بمشروع للتعرف على الصور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المنفذ ضمن مشروع التطبيق الموحد لبلدية دبي، حيث يتضمن التطبيق محرك بحث يقوم بتوفير معلومات عن كافة خدمات بلدية دبي باستخدام تحليل الصور والمحادثة التي تعتمد على أساس تقنية تعلم الآلة، وسنعمل في المرحلة المقبلة على الاعتماد بشكل أكبر على تقنيات حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتمكين تطبيقات العمل عن بعد والمساهمة في تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي».