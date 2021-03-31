شكرا لقرائتكم خبر عن «أنا مصر» جديد محمد منير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الشاعر الغنائي المصري أمير طعيمة عن أحدث أعماله الغنائية مع المطرب المصري محمد منير، ونشر عبر «إنستجرام» صورة تجمعه بمنير من كواليس تسجيل الأغنية داخل أحد استوديوهات الصوت، والأغنية تحمل اسم «أنا مصر». وأعلن طعيمة أيضاً عن عملين آخرين من كتابته ستقوم بغناء الأول المطربة ريهام عبدالحكيم والثاني مع نسمة محجوب، وذلك خلال الحدث المصري التاريخي: «نقل المومياوات الملكية»، يوم الثالث من أبريل المقبل.