شكرا لقرائتكم خبر عن «فنون العالم دبي» يعرض 2000 عمل لـ 200 مبدع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * الفعاليات تنطلق 7 إبريل بشعار «اكتشاف وجهات نظر جديدة»

* تريكسي لوه ميرماند: دور ريادي في تسليط الضوء على المواهب

كشف معرض فنون العالم دبي، الذي يقدم إبداعات فنية بأسعار مقبولة، عن تقديم نسخته الجديدة بين 7 و10 إبريل المقبل، بمشاركة نخبة من الفنانين الحائزين جوائز والفنانين الصاعدين الذين سيقدمون منظوراً جديداً للفنون في مركز دبي التجاري العالمي.

ويجمع المعرض هواة اقتناء الأعمال الفنية بمختلف مستوياتهم، ليقدم وسيلة قيّمة لدفع عجلة تطور الفنون والمشهد الثقافي على الصعيد المحلي خلال 2021؛ إذ يستضيف أكثر من 200 فنان وجهة عارضة لعرض أكثر من 2000 عمل في مختلف المجالات الفنية. وينطلق المعرض تحت شعار: «اكتشاف وجهات نظر جديدة»؛ إذ تشجع المعروضات الزوار على اعتماد منظور مختلف والبحث عن الإلهام في جميع زوايا المعرض. وتكتمل تجارب الزوار من خلال الفعاليات الجديدة وتلك المستوحاة من الدورات السابقة حول الأثاث والوسائط المختلطة والأزياء والاستدامة والفنون الرقمية والموسيقى والرقص والتصوير والجرافيتي والنحت وغيرها الكثير.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في المركز: "يلعب المعرض دوراً ريادياً في تسليط الضوء على المواهب المحلية والفنانين العالميين الذين سيعرضون أحدث أعمالهم ويشاركون معارفهم وثقافتهم مع أفراد المجتمع، بهدف تطوير المشهد الفني المحلي ودعم الرؤية الثقافية الأوسع للإمارات. وبعد عام حافل بالتحديات، نسعى إلى توحيد المنظومة الفنية العالمية تحت شعار: «اكتشاف وجهات نظر جديدة»؛ إذ نشجع الزوار على اعتماد منظور مختلف من خلال نقاط التواصل الثقافية المختلفة، التقليدية والعصرية. كما تعود فعاليات المعرض الشهيرة مع العروض الحية والأنشطة وورش العمل لتضمن للزوار تجربة لا تُنسى، وسط إجراءات الصحة والسلامة الصارمة المتبعة في المركز.

عروض غناء

في إطار رسالته للاحتفاء بجميع أشكال الفن، يضم المعرض مجموعة واسعة من نحو ألفي عمل فني منسق بأسعار تبدأ من 3000 درهم. تحمل المجموعة توقيع ما يزيد على 200 فنان وجهة عارضة من أكثر من 27 دولة، بما في ذلك دول تسجل مشاركتها الأولى. ويشهد المعرض مشاركة عدد كبير من الفنانين من بينهم داشا لابوشكا من مالطا، والتي تعكس حبها للفن والأحذية عبر أعمال فنية تجريدية وواقعية من الأكريليك، إضافة إلى الفنانة الإماراتية هند راشد التي من المقرر أن يكون عملها الفني الجديد «قوة المرأة» من أبرز المشاركات في المعرض؛ وإيلي جروس، كأول فنان إسرائيلي يشارك في هذا الحدث؛ حيث تصوّر لوحاته الأطفال وشواطئ البحر ومشاهد في تل أبيب.

إضافة إلى الأعمال الفنية، يمكن للزوار الاستمتاع بعروض الأداء في مختلف أنحاء المعرض، بما في ذلك عروض الغناء والرقص خلال فترات مختلفة من المعرض. ونظراً لدور التكنولوجيا المتزايد في عروض الترفيه الفنية، سيعرض مشروع إيه آي نورن من روسيا الروبوت الفنان لأول مرة في المنطقة.

ويعود معرض الفن الحضري دبي مجدداً مع مساحة موسعة مخصصة للجرافيتي وفنون الشارع؛ إذ سيتم عرض جلسات حية يقدمها فنانون محليون وعالميون، بما فيهم مادي بوتشر وفينك 22 وبيور إيفل، بإشراف القيّم لويس رايت من معرض فانداليست آرت في لندن. وسيكون الزوار على موعد مع تحدي فنون الشارع الذي سيقام طوال فترة المعرض على مدار أربعة أيام، والذي يشهد تنافس فريقين من فناني فنون الشارع لابتكار العمل الفني الفائز، ويمكن للزوار المشاركة في المسابقة من خلال التصويت على إنستجرام لقطعتهم المفضلة؛ حيث سيحصل الفنانان الفائزان بأكبر عدد من الأصوات على مساحة مجانية لعرض أعمالهما الفنية في معرض فنون العالم دبي 2022. كما يتاح للزوار تصميم أعمالهم الفنية حسب الطلب في معرض الفن الحضري دبي، وتتوفر محطة طباعة تفاعلية حيّة لطباعة الألوان والنصوص المختارة خصيصاً من قبل العملاء. كما يمكن تصميم الأعمال الفنية حسب الطلب من قبل مجموعة من خبراء فنون الشارع الذين سيقومون بإبداع رسومات الإستنسل على القماش.

وتم إعداد جلسات حوار الفن لتقديم وجهات نظر جديدة حول مجموعة من المواضيع وسط أجواء تفاعلية مريحة؛ إذ تتم دعوة المتحدثين والجمهور لتبادل أطراف الحديث حول الفن أثناء احتساء الشاي. وتشمل المواضيع طاقة الفن الإيجابية ونصائح للفنانين حول العمل مع المصممين بإشراف معرض أرتيزار الفني على الإنترنت، إضافة إلى حوارات فنية مع لوحات فارغة، وفن تنسيق المعارض والعملية الإبداعية التي يقودها الخبراء، والآثار الكبيرة للوعي والإبداع بإشراف الفنانة التجريدية اللبنانية سينثيا نهرا.

صناعة الخزف

يقدم مركز الجليلة لثقافة الطفل، جلسات لتعليم صناعة الخزف للفنانين الصغار، إضافة إلى جولات إرشادية حول الأعمال الخزفية التي أبدعتها أنامل الأطفال في المركز. وبالنسبة للأطفال من عشّاق التصوير الفوتوغرافي، يقدم نادى نيكون لتعليم التصوير للأطفال سلسلة من دروس التصوير المجانية لتنمية المهارات الضرورية للمصورين الشباب الواعدين.

ويشهد المعرض إقامة فعالية ملتقى الفن والاستدامة بإشراف الفنانتين المعاصرتين، ديالي بهالا وبينا صموئيل، لتسليط الضوء على موضوع الاستدامة في معرض فنون العالم دبي والذي تم تصميمه باستخدام الصحف المعاد تدويرها وفضلات أوراق الطباعة. وتراعي فعاليات المعرض التطبيق الصارم لجميع إجراءات الصحة والسلامة والنظافة.