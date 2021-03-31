شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يتخلى عن تحديد سقف سعة الملاعب في كأس أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن قرار كان اتخذه في أكتوبر الماضي، ويقضي بالسماح لـ30 في المئة فقط من سعة الملاعب المستضيفة لنهائيات كأس أوروبا 2020 المقررة في يونيو ويوليو المقبلين.

وقال بيان صادر عن الاتحاد القاري بعد اجتماع لجنته التنفيذية الأربعاء: نظراً لأن كل اتحاد من الاتحادات الـ55 المنضوية في كنف الاتحاد الأوروبي يواجه وضعية مختلفة في إطار إدارته للجائحة، فإن تحديد سقف معين لنسبة الجماهير التي يحق لها التواجد في الملاعب لم يعد سارياً.

وأضاف: نسبة الـ30 في المئة التي حُددت سابقاً لم تعد سارية، وسيعود القرار بتحديد عدد المتفرجين الذين سيسمح لهم بحضور المباريات تحت مسؤولية السلطات المحلية في كل دولة مضيفة.

وتقام النهائيات القارية من 11 يونيو إلى 11 يوليو المقبلين في أكثر من دولة، بعد أن تأجلت من صيف عام 2020 بسبب جائحة «كوفيد-19».