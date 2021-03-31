شكرا لقرائتكم خبر عن معرض للسيارات الخارقة في «سوق التنين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف «سوق التنين» الصيني في دبي، معرضاً للسيارات الخارقة، يضم مجموعة من المركبات الأكثر شهرة في هذا المجال في «دراجون درايف» السبت المقبل من الساعة 4 ظهراً ولغاية 10 مساء. وسيشهد المعرض الذي يقام ما بين «سوق التنين 1» و«سوق التنين 2»، عرضاً مشوّقاً ل100 سيارة كلاسيكية وقديمة ورياضية، إضافة إلى السيارات ذات الدفع الرباعي.

ويشكل هذا الحدث الذي تنظمه «دراجون ويلز» بالتعاون مع أندية سيارات في الإمارات، مناسبة لمشاهدة المحركات القوية والخارقة والتصاميم الفريدة من نوعها التي تستهوي عشّاق السيارات والاستمتاع بمجموعة من الطرز الرياضية والكلاسيكية والخارقة والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات مثل «فورد موستانج» و«دودج تشالجنر هيلكات» و«تويوتا سوبرا» و«نيسان GT-R R35» و«نيسان z».

ويستعرض المشاركون في المعرض، قوتهم في منافسات السيارات الخارقة «Battle of the Super Cars» التي تشرف عليها لجنة تحكيم تضم مجموعة من الخبراء في مختلف فئات المركبات بما في ذلك: «أفضل سيارة رياضية أمريكية» و«أفضل سيارة رياضية غير أمريكية» و«أفضل سيارة صالون أمريكية» و«أفضل سيارة رباعية الدفع» و«أفضل السيارات المنخفضة» و«أفضل سيارة يابانية شعبية ذات بابين» و«أفضل سيارة رياضية متعددة الاستخدامات»، إضافة إلى «أفضل سيارة كلاسيكية».

وستتاح الفرصة أمام الزوار، قيادة واحدة من سيارات الخارقة المئة الشهيرة. وكل ما يتعين على المشاركين القيام به، هو مشاركة صورة لهم مع السيارة الخارقة المفضلة لديهم في «دراجون درايف» على «الإنستجرام» باستخدام وسم #DragonWheels .