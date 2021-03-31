شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم ترويجي عن «موكب المومياوات الملكية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

شارك فنانون مصريون، يتقدمهم الفنان حسين فهمي، من بينهم أسر ياسين، وأمينة خليل، في فيلم ترويجي عن «موكب المومياوات الملكية»، مع بدء العد التنازلي للحدث، الذي ينتظره العالم، السبت المقبل.

وأطلقت وزارة السياحة والآثار، الفيلم، الذي يتضمن محتوي حصرياً عن تاريخ 22 مومياء ملكية، التي ستنتقل في موكب أسطوري، يجوب شوارع القاهرة من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط.

ويلقي الفيلم مزيداً من الضوء من لقطات حصرية على تاريخ المتحفين وأهم مقتنياتهما الأثرية الفريدة.

وقالت صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير: «إن المتحف سيغلق أبوابه السبت، ويعود في اليوم التالي، وفقاً لمواعيد الفتح والإغلاق الرسمية، بعد الانتهاء من عملية نقل المومياوات الملكية».