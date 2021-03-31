شكرا لقرائتكم خبر عن «تحقيق أمنية» تطور موقعها الإلكتروني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن تطوير موقعها الإلكتروني بهدف إيجاد واجهة آمنة للراغبين في التبرّع بالبطاقات البنكية على موقع المؤسسة دعماً لأعمالها الإنسانية النبيلة وتحقيق أمنيات الأطفال المرضى.

وقال هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «تمثل المؤسسة مرآة عالمية للعمل الإنساني والتطوعي، ونهدف من هذا التطوير إلى توفير واجهة آمنة وتجربة سهلة لكافة الراغبين بالتبرع بالبطاقات البنكية، يمكن استخدامها على النحو الأمثل على أيّ جهاز ذكي، إذ يوفر الموقع للمتبرعين قنوات مُتعدّدة وخيارات متنوعة آمنة للتبرع، مع خطوات واضحة لإتمام التبرع بنجاح».

وأضاف: «جاء هذا التطوير تنفيذاً لاستراتيجية مؤسسة تحقيق أمنية وأهدافها الرامية إلى إيجاد سُبلٍ من أجل زيادة الدعم المُقدّم لبرامج وأعمال المؤسسة الإنسانية، وتحقيق المزيد من أمنيات الأطفال المُصابين بمُختلف أنواع الأمراض المُزمنة التي تُهدّد حياتهم، وسعياً لإدخال السعادة على قلوبهم مع عائلاتهم. ومع اقتراب رمضان شهر الخير والبركة، تتمنى المؤسسة أن تتمكّن من مواصلة تحقيق استراتيجيتنا المُتمثلة في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة.»