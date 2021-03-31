شكرا لقرائتكم خبر عن تاج ملكي في مزاد «سوذبيز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دار «سوذبيز» للمزادات، أن تاجاً توارثته أجيال من العائلة المالكة الإيطالية، سيظهر في ربيع هذا العام، ضمن أبرز معروضات مزاد سوذبيز «ماجنيفيشنت جويلز آند نوبل جويلز» في جنيف في 11 مايو/أيار المقبل. ويتشبع التاج بالتاريخ الغني لآل سافوي، إحدى أقدم العائلات المالكة في العالم، وتعد الجوهرة المصنوعة من اللؤلؤ الطبيعي والألماس أحد أهم التيجان التي ظهرت في السوق في السنوات الأخيرة، وسيتم تقديمها بسعر مقدّر يبلغ 1 - 1.5 مليون دولار.

واحتفالاً بالظهور الأول للتاج في السوق العالمية، أطلقت سوذبيز فلتراً جديداً على «إنستجرام» يقدم هذه الجوهرة التاريخية المهمة لجمهور القرن الحادي والعشرين. ويتوفر الفلتر على صفحة سوذبيز الرئيسية @sothebys والصفحة الخاصة بالمجوهرات @SothebysJewels على إنستجرام، يتيح الفلتر للمتابعين «تجربة» التاج تقريباً على خلفية ثلاثية الأبعاد لقصر إيطالي والتقاط صورة لأنفسهم وهم يرتدونه.