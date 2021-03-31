تقارير عن انتهاكات ترتكبها مجموعات روسية في إفريقيا الوسطى

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جنيف: أعربت مجموعة خبراء تابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن تقارير تفيد بـ"انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" ترتكبها مجموعات روسية مسلّحة تقاتل إلى جانب القوات العسكرية في جمهورية إفريقيا الوسطى، وفق بيان صدر الأربعاء في جنيف.

وقال البيان "تلقى الخبراء، وما زالوا يتلقون، تقارير عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، تعزى إلى جنود خاصين يعملون مع القوات المسلحة لإفريقيا الوسطى، وفي بعض الحالات، مع قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام".