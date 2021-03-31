نقابة الإعلاميين تنعى كمال الجنزورى: فقدنا قيمة سياسية ووطنية عظيمة

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القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق الذى توفى اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال نقيب الإعلاميين: "فقدنا قيمة سياسية ووطنية عظيمة، حيث كان الدكتور الجنزورى مثالا يحتذى به فى الاجتهاد والإخلاص فى العمل، وكان رجلا سياسيا أصيلا".

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان.

وتوفى، اليوم الاربعاء، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، عن عمر يناهز 88 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس.

ولد الدكتور كمال الجنزورى في 12 يناير 1933 بقرية جروان، مركز الباجور، محافظة المنوفية، شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم يصبح وزيراً للتخطيط فنائباً لرئيس الوزراء.

وشغل منصب رئيس مجلس الوزراء فى يناير 1996 - أكتوبر 1999، ليشغل المنصب مرة أخرى فى نوفمبر 2011- يوليو 2012 ، حتى تم تعينه مستشار لرئيس الجمهورية عدلى منصور للشئون الاقتصادية فى يوليو 2013.