شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب": الفترة المقبلة ستشهد توسعا بملف إعادة الإعمار بليبيا والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على جهود الدولة المصرية فى ملف إعادة الإعمار بليبيا والعراق، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعا لقطاع المقاولات فى البلدين، وسيتم التنفيذ فى النهاية من خلال شركات المقاولات المصرية.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، سبل دعم وتنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة أفريقيا.

من جانبها، قالت ممثلة وزارة الإسكان بكلمتها فى الاجتماع، إن هناك وفدا من وزارة الإسكان موجود بالعراق وفى ليبيا وهناك خطوات تمت فى هذا الملف.

بدوره، قال خالد الشاذلي مساعد وزير الخارجية لشئون القرن الأفريقى، إن توجه مصر واضح لتعزيز العلاقات مع أفريقيا، وتم تشكيل لجنة دائمة للتعاون مع أفريقيا تضم كافة المؤسسات المعنية وتتولى وضع الاستراتيجيات وخطط التعاون.

وأعلن خالد الشاذلى عن عقد مؤتمر فى يونيو المقبل بمصر لرؤساء هيئات الاستثمار بالدول الأفريقية، وهو الأول من نوعه وسيكون بصحبتهم رجال أعمال، وسيتم دعوة رجال الأعمال المصريين، مشيراً إلى أنه تم أيضًا تأسيس الاتحاد الأفريقى لإعادة الأعمال بعد النزاعات، وسيكون مقره بالقاهرة ويتبع الاتحاد الافريقي وسيكون له أهمية كبرى.

بدوره، قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان خلال الاجتماع، أن مؤتمر رؤساء هيئات الاستثمار سيمثل خطوة مهمة لتبادل الاستثمارات مع دول أفريقيا، مشددا على أن العمل فى أفريقيا له أبعاد سياسية واقتصادية واسعة، مع ضرورة دراسة موقف الاتفاقيات المبرمة مع الدول الإفريقية لجذب الاستثمار داخل أفريقيا مع الدول لتسمح للمستثمر المصري العمل في هذه الدول وحماية الاستثمار.

وأشار شكرى إلى ضرورة وضع خطة لكيفية عمل وتسويق للشركات المصرية فى أفريقيا، قائلا: "لدينا ضعف فى التسويق وكذلك نحتاج إلى معرفة قوانين البلد لحماية المستثمر، مشددا على أهمية بناء قاعدة معلومات إحصائية وقانونية لحماية الاستثمار والتسويق الداخلى فى التنمية والاستثمار فى أفريقيا".

ومن جانبه، أكد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان، أن بعض الشركات المصرية تتواجد في عدد من الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان، سوف تقوم بدعوة هذه الشركات المستثمرة فى أفريقيا والاستماع لهم، وكذلك سيمتلكون قاعدة بيانات كبيرة، مشيرا إلى أن التدريب يجب أن يكون إلزامى للقطاع الفنى والتنفيذى وكل هذه مقومات النجاح.

وأشار رئيس الاتحاد المصرى للتشييد والبناء، إن هناك نقاط أساسية يجب أن نطلع عليها ونعمل عليها من أجل أن يكون هناك تواجد قوى للاستثمار المصرى فى أفريقيا، منها مفهوم التسويق ودراسة السوق الأفريقى، ونوع المشاريع المستهدفة فى الدول الأفريقية، بجانب أزمة للتدريب ومراكز التدريب المصرى.