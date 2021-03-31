شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تنظم تدريبا لمساعدى النواب بعنوان "نواب بتفيد مكاتب نواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت لجنة التدريب والتطوير بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تدريبا للعاملين فى مكاتب نواب البرلمان عن التنسيقية، وأشرف على التدريب مؤمن سيد خبير الشؤون البرلمانية، والنائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وقعت بروتوكولا للتعاون والشراكة لتقييم وتطوير القيادات الشبابية مع شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية المتخصصة فى مجال الاستشارات والوساطة.

شركة ويليس تاورز واتسن هى شركة استشارات رائدة عالميا ومتخصصة فى الوساطة والاستشارات وتعمل فى نحو 140 دولة حول العالم وتأسست فى 1828 ولديها نحو 40 ألف موظف بمكاتبها حول العالم.

ووفقا للبرتوكول الذى تم توقيعه، تقوم شركة ويليس تاورز واتسون بتصميم وتقديم اختبارات متخصصة فردية لكل أعضاء التنسيقية لقياس القدرات والمهارات المختلفة الخاصة بالقيادة فى المجالات التنفيذية والتشريعية المختلفة، وذلك لكى تتمكن التنسيقية من وضع خطة تطوير لأعضاء التنسيقية بناء على هذه الاختبارات العلمية.

وستتم عملية التقييم لأعضاء التنسيقية من خلال استخدام أداة تقييم Saville العالمية، وهى مجموعة من الاختبارات المتقدمة جدا والتى تستخدم فى توظيف وبناء وقيادة المواهب الشبابية وإعدادها لتولى المناصب القيادية المستقبلية فى العديد من الكيانات الدولية الهامة سواء في مجالات المال والأعمال أو في مجالات صناعة القرار السياسي والدولى.