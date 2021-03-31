شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من "صحة النواب" يزور بورسعيد لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه وفدا برلمانيا من أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، فى زيارة ميدانية إلى محافظة بورسعيد، لمتابعة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى المحافظة.

ويترأس الوفد البرلمانى للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، ويضم عدد من أعضاء اللجنة، ومن المقرر أن يلتقى الوفد مع محافظ بورسعيد، كما يزور عدد من المنشآت الصحية والطبية داخل المحافظة للوقوف على المنظومة الصحية داخل المحافظة.

كما سيشاهد الوفد على الطبيعة آخر المستجدات فيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل والذى بدأ تطبيقه في محافظة بورسعيد، وكانت من أوائل محافظات الجمهورية فى تطبيق هذا النظام.