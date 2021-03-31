شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السودان.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة النادى الأهلى استعدادا للسفر إلى السودان عصر اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة، لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها عصر السبت المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وتقوم سلطات مطار القاهرة الدولى، بإنهاء إجراءات سفر بعثة الأهلى من مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة، حيث تغادر البعثة على متن طائرة خاصة فى تمام الساعة الرابعة عصرًا.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من "محمد الشناوى وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر ابراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات واليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير".

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته اليوم الأربعاء، بالقاهرة قبل السفر إلى السودان استعدادا لمباراة المريخ فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.