شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تبدأ تجهيز مقار اللجان لانتخابات التجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت نقابة الصحفيين، الاستعداد لانتخابات التجديد النصفى المقرر عقدها الجمعة القادمة بمقر نادى المعلمين، حيث بدأت فى تجهيز مقر اللجان الانتخابية ومقار لجان استقبال الناخبين.

وكان محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين أكد من قبل أن كل الأمور على ما يرام لاستقبال الصحفيين بنادى المعلمين يوم الجمعة لعقد الجمعية العمومية واجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفى لستة من أعضاء المجلس، مشيرا الى أن النقابة تقدم كل امكانياتها لتخرج الجمعية العمومية بما يليق بالصحفيين ومكانتهم.

ووجه شبانة الشكر لخلف الزناتى نقيب المعلمين وأعضاء مجلسه على استضافة الجمعية العمومية بعد نقلها من مبنى نقابة الصحفيين كإجراء احترازى بسبب كورونا ، مؤكدا أن هذا موقف تاريخى لنقابة المعلمين .

وناشد محمد شبانة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بالحفاظ على أنفسهم واتخاذ كل الاحتياطات والاجراءات الاحترازية، مؤكدا أن النقابة ستوفر اقنعة الوجه والكحول ولجان طبية وكل شىء ولكن على الزملاء أنفسهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة والتباعد وترك المكان فور التصويت حفاظا على أنفسهم وذويهم.