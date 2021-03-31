شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة للنواب: إيرادات الإعلانات بلغت 119 مليون جنيه حتى 28 فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، ملف إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التى تقع تحت ولاية الوحدات المحلية، من خلال التطوير المؤسسى الشامل لهذا القطاع، مستهدفا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع.

واستعرض محمود فوزى سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، تفاصيل حصيلة الإعلانات بالمحافظة، موضحًا أن المنظومة لديهم تعتمد على 4 محاور، مجلس إدارة للإعلانات برئاسة المحافظ، ولجنة فنية للإعلانات وتٌعنى بالتحصيل وتنفيذ توصيات مجلس الإدارة، ولجنة للمعاينات وهناك لائحة موضوعة بالمحافظة لتنظيم مسألة الإعلانات كاملة، سواء فيما يتعلق بالمساحات والرسوم والتجديد، موضحاً أن إيرادات الإعلانات تصب في صالح حساب صندوق الخدمات في المحافظة.

وقال فوزى، إن الإيرادات المحصلة بلغت خلال عام 2018/ 2019 نحو 164.6مليون جنيه، وبلغ المحصل خلال العام 2019/ 2020 نحو 155.7مليون جنيه، ووصل المحصل للعام 20/ 21 حتى 28 من شهر فبراير الماضى بلغ نحو 119.7 مليون جنيه.

وهنا أبدى النائب أحمد السجينى تعجبه من اختلاف الأرقام التى استعرضها ممثل محافظة الجيزة عما ورد إليه من وزارة التنمية المحلية، مشيراً إلى أن هذه الإشكالية ظهرت سابقا فى ملفى "النظافة والمواقف"، داعيا إلى ضرورة التدقيق فى البيانات.

وقال السجينى: "أتفهم ذلك إذا كانت وزارة التنمية المحلية حصلت علي بياناتها من جهة أخري، لكن المصدر واحد وهو محافظة الجيزة".

وعاد محمود فوزى موضحا، أن المحصل من واجهات المحلات بمحافظة الجيزة متوسط 24 مليون جنيه سنويا.

من جانبه، أوضح المستشار محمد ممدوح، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن الإعلانات عبارة عن حلقة فى صندوق الخدمات والتنمية المنشأ بموجب الإدارة المحلية ويعني الصندوق بمجموعة من المشاريع ومنها منظومة الاعلانات، مشيراً إلى أن كتاب وزير التنمية المحلية في نهاية عام 2018 بموجب منظومة الإعلانات التى وضعتها محافظة القاهرة، وتم تعميمها على جميع محافظات الجمهورية بدأ جنى ثماره فى أواخر العام المالي 2019/2020.