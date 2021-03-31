واشنطن وبرلين تنصحان رعاياهما بعدم السفر إلى ميانمار

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات: نصحت الولايات المتحدة مواطنيها بعدم السفر إلى ميانمار ورفعت تحذير السفر اليها إلى المستوى الرابع وسط تدهور في الوضع. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أنها أمرت جميع الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة ميانمار “بسبب كوفيد 19 وكذلك مناطق الاضطرابات المدنية والعنف المسلح”. كما نصحت ألمانيا رعاياها بمغادرة ميانمار في أسرع وقت ممكن بسبب تزايد مستوى العنف هناك.

وذكرت وزارة الخارجية الالمانية في إشعار عبر موقعها الإلكتروني: “لا يمكن استبعاد زيادة إضافية في استخدام القوة من جانب قوات الأمن وحدوث وضع أمني لا يمكن توقعه بشكل متزايد”.

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