الصحة العالمية تطلب تحقيقا جديدا بشأن تسرب كورونا من مختبر صيني

توصية علمية بإدراج حيوان البنجول أثناء البحث عن أصل الفيروس

■ السعودية تضع ضوابط جديدة فـي رمضان

■ الصحة المصرية تكشف أعراضا جديدة لكورونا

■ 40 إصابة بالسلالة البريطانية فـي المغرب

■ ألمانيا تفتتح مركزا للتطعيم تابعا للجيش

■ تركيا تختبر لقاحا على شكل رذاذ للأنف

جنيف ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بتحقيق جديد حول فرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر في الصين لتفسير منشأ وباء “كوفيد19”، وانتقد التقاسم غير الكافي للبيانات من قبل الصينيين خلال مهمة الخبراء الدوليين هذا الشتاء. وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس خلال إحاطة للدول الأعضاء في المنظمة، حول التقرير الذي نشر رسميًا أمس الاول الثلاثاء، أنه رغم أن الخبراء الذين أجروا تحقيقات في الصين حول منشأ الفيروس، خلصوا إلى أن فرضية تسرّب الفيروس من مختبر هي الأقل ترجيحًا، “يتطلّب الأمر تحقيقًا أوسع، على الأرجح عبر بعثات جديدة مع خبراء متخصصين أنا على استعداد لإرسالهم”. وقد أعربت الولايات المتحدة و13 دولة حليفة لها في بيان مساء الثلاثاء عن “قلقها المشترك” حيال تقرير المنظمة حول منشأ الفيروس وحثت الصين على السماح للخبراء “بوصول كامل” إلى كل البيانات. وقالت الحكومة الأميركية مع الدول الأخرى بينها المملكة المتحدة وكندا واليابان وأستراليا والدنمارك “من الضروري أن نعبر عن قلقنا المشترك من أن دراسة الخبراء الدوليين حول منشأ فيروس “سارس كوف2” تأخرت بشكل كبير ولم تحصل بشكل كامل على البيانات والعينات الأصلية”.

وأوصى العلماء بإدراج حيوان البنجول أثناء البحث عن أصل فيروس كورونا، الذي انتقل فيما بعد إلى البشر. وكتب العلماء الذين بحثوا عن مصدر الفيروس في الصين نيابة عن منظمة الصحة العالمية في تقريرهم النهائي، إنه من الممكن أن تكون حيوانات المنك والقطط أيضًا مضيفة للفيروس. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا عالميا 128 مليونا و768 ألفا و403 حالات بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا، وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عددا من الضوابط الجديدة في شهر رمضان، حيث أمرت بإيقاف تناول وجبات الإفطار والسحور في المطاعم، وشددت الرقابة على المحال الغذائية وأسواق النفع العام المستهدفة بالجولات مثل أسواق الملابس والأزياء ومحال المواد الغذائية. الى ذلك، كشفت وزير الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد عن أن هناك أعراضا جديدة من الممكن أن تظهر على مريض كورونا. وبحسب زايد فإن “الأعراض الجديدة منها التهاب شديد بغشاء العين، وانتشار طفح جلدي، إلى جانب تأثر حاسة السمع، وحدوث ألم وخفقان، وكذلك تعب وأوجاع شديدة بالجسد، بالإضافة إلى الصداع”. في سوريا نفت وزارة التربية إغلاق المدارس، بعد ارتفاع الإصابات المسجلة. بحسب ما أكدت مديرة الصحة المدرسية د. هتون الطواشي. من جهته أعلن المغرب عن تسجيل نحو 40 إصابة بالسلالة المتحورة من الفيروس المكتشفة مؤخرا ببريطانيا. في الجزائر أصدرت وزارة الصحة تحذيرا عاجلا من استخدام دواء إيفرمكتين (ivermectine) الذي يتم جلبه وتسويقه بشكل غير شرعي ويزعم أنه يعالج كورونا. دوليا، قالت إيران إن موجة رابعة من جائحة فيروس كورونا بدأت تتفشى في المناطق الغربية والوسطى من ايران نتيجة السفر على نطاق واسع والاحتفالات خلال إجازة العام الإيراني الجديد. في السياق أعلن رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي خلال مؤتمر صحفي أن بولندا ترغب في تطعيم جميع البالغين ضد كوفيد 19 بحلول نهاية أغسطس. في ألمانيا سيبدأ الجيش لأول مرة في تقديم خدمة التطعيمات للعامة على مدار الساعة في أحد مراكزه في غرب ألمانيا. وأعلنت سلطات ولاية زارلاند إن مركز التطعيم في مدينة ليباخ سيعمل على مدار 24 ساعة بنظام ثلاث دوريات في اليوم. في تركيا أعلن وزير الصناعة مصطفى فارانك، أن العلماء الأتراك سيجرون قريبًا تجارب سريرية للقاح على شكل رذاذ للأنف ضد فيروس كورونا، ومن المقرر استخدامه هذا العام، حسب صحيفة هابرلر. آسيويا، تعتزم السلطات الصينية وضع مدينة رويلي الواقعة على الحدود مع بورما قيد الحجر الصحي بعد اكتشاف ست حالات إصابة بكوفيد19.