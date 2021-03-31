لبنان بانتظار تحقيقات الأمم المتحدة حول التلوث النفطي

بيروت ـ د ب أ: أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبه، أن بلاده تترقب تحقيقات الأمم المتحدة بشأن التلوث النفطي الذي أصاب الشاطىء اللبناني. جاء ذلك خلال استقبال وهبه أمس نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي ، “التي نقلت له متابعة الأمم المتحدة لما واجهه لبنان عقب التلوث النفطي”. وأضاف: “لبنان بانتظار تحقيقات الأمم المتحدة حول هذا الموضوع ومعرفة الجهة التي سببت الضرر لتمكين لبنان المطالبة بالتعويض”. ومنذ أواخر شهر فبراير الماضي، تم رصد بقع سوداء عند الشاطئ الجنوبي للبنان، وقد امتدت حتى شاطىء بيروت. وأحاطت وزارة الخارجية والمغتربين في 25 فبراير الماضي الأمم المتحدة علما بما أصاب الشاطىء اللبناني من تلوث جراء تسرب مواد نفطية امتدت إليه بحراً من جهة فلسطين المحتلة.

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