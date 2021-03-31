السودان يدعو امريكا إلى الانخراط في "تفاوض بناء" حول سد النهضة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دعت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق اليوم الأربعاء الولايات المتحدة إلى الانخراط في "تفاوض بناء" يلزم أثيوبيا بعدم ملء (سد النهضة) دون موافقة الأطراف المعنية.

ونقلت الخارجية السودانية السودانية في بيان عن الصادق القول لدى لقائها المبعوث الأمريكي الخاص لدولتي السودان دونالد بوث بالخرطوم ان "السودان لجأ للآلية الرباعية للوساطة بعد ان علم أن أثيوبيا تراوغ لكسب الوقت لإكمال عملية الملء الثاني للسد النهضة".

وبحسب البيان أكد المبعوث الأمريكي ضرورة التوصل لاتفاق ملزم ومرضي لجميع الأطراف في قضية سد النهضة مشددا على اهتمام الولايات المتحدة بأمن واستقرار الدول الثلاث والقرن الأفريقي.

وأوضح أن "الولايات المتحدة يمكن أن تقدم الدعم الفني اللازم للملف للخروج من هذه الأزمة بمواقف مرضية لجميع الأطراف".

وكان السودان دعا إلى تحريك ملف التفاوض بعد الجمود الاخير عبر وساطة رباعية تشمل الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة والاتحاد الاوربي والولايات المتحدة على ان تلعب الاطراف الاربعة دور وساطة وتسهيل المفاوضات بدلا عن الاكتفاء بدور المراقبين.

وأعلنت اثيوبيا نهاية يوليو اكتمال عملية الملء الاولي للسد والتي تقدر بنحو 9ر4 مليار متر مكعب من المياه ما يعادل 7 في المئة من حجم بحيرة السد.

ويقع سد النهضة على النيل الأزرق على بعد 15 كلم من الحدود السودانية وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى نحو 6000 ميغا واط من الكهرباء.