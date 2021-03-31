شكرا لقرائتكم خبر عن «وزير الفقراء» يرحل.. وإرثه السياسي والاقتصادي باقٍ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة – أوميد عبدالكريم إبراهيم

ودّع المصريون صباح الأربعاء 13 مارس/آذار 2021، إحدى الشخصيات السياسية والاقتصادية التي تركت بصمة واضحة طوال مسيرتها التي شملت مناصب حكومية رفيعة، أبرزها رئاسة الوزراء.

الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء المصري الأسبق، أو «وزير الفقراء» كما عُرف في بلده، وكذلك «صاحب اليد البيضاء»، وافته المنية عن عمر 88 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

وُلد الراحل في الثاني عشر من يناير/كانون الثاني عام 1933 في محافظة المنوفية، وهو صاحب فكرة «الخطة العشرينية» التي بدأت في 1983، وانتهت عام 2003، ودخلت مصر مرحلة الانطلاق بعد ثلاث خطط خمسية، وقد حظيت شريحة محدودي الدخل على وجه الخصوص، بالحيز الأكبر من اهتمام الجنزوري، وللسبب عينه سُمّي بـ«وزير الفقراء».

مشاريع كبرى

تدرج الجنزوري، في المناصب على مدار سنين طوال من حياته السياسية والاقتصادية؛ حيث ترأس مجلس إدارة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وشغل عضوية مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، كما أصبح مستشاراً اقتصادياً بالمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وعضواً في هيئة مستشاري رئيس الجمهورية، وعضواً في المجالس القومية المتخصصة للإنتاج والتعليم والخدمات، وأستاذاً بمعهد التخطيط القومي 1973، ووكيلاً لوزارة التخطيط عام 1974-1975، ومحافظ الوادي الجديد عام 1976، ومحافظ بني سويف عام 1977، ومدير معهد التخطيط القومي عام 1977، ووزير التخطيط عام 1982، ووزيراً للتخطيط والتعاون الدولي في يونيو 1984، قبل توليه رئاسة الوزراء.

تولى الجنزوري رئاسة الوزراء من عام 1996 إلى 1999، وشهدت تلك الفترة مشروعات ضخمة أسهمت في دفع عجلة التنمية بمصر، وكانت من بين الأسباب التي أسهمت في بروز شعبية كبيرة للجنزوري.

من ضمن المشروعات الكبرى التي انطلقت في عهد الجنزوري، الخط الثاني لمترو الأنفاق، والذي يصل بين شبرا الخيمة بالقليوبية، والمنيب بالجيزة، مروراً بمحافظة القاهرة، وقد أسهم هذا المشروع في الحد من الازدحام المروري لدرجة كبيرة.

كما شهدت فترة رئاسة الجنزوري للحكومة المصرية، مشاريع أخرى، مثل مشروع غرب خليج السويس، ومشروع توصيل المياه إلى سيناء، فضلاً عن إقرار عدة خطوات وقوانين وُصفت بأنها «جريئة»، وقد اعتُبر الجنزوري «حلقة الوصل» في تحسين العلاقات بين مصر من جهة، وصندوق النقد والبنك الدوليين، من جهة أخرى.

استراحة محارب

بعد مغادرته مجلس الوزراء عام 1999، اعتزل الجنزوري الحياة السياسية فترة طويلة، قبل أن توكل إليه مهمة تشكيل الحكومة المصرية عام 2011 في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني؛ حيث رشحه «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» في ذلك الحين، لرئاسة الوزراء، وبعد ذلك شغل منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية في فترة الرئيس الانتقالي عدلي منصور عام 2013.

وبعد صراع طويل مع المرض، فارق الجنزوري الحياة صباح الأربعاء داخل مستشفى القوات الجوية في العاصمة المصرية القاهرة، ووري جثمانه الثرى في مقبرة العائلة بمدافن كلية البنات في مصر الجديدة.