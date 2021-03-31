شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيي يعود للغناء بعد غياب 10 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرح المطرب المصري محمد محيي أحدث أعماله الغنائية الجديدة بعنوان «مابقتش شبهي»، من كلمات مصطفى مرسي، وألحان مدين، على طريقة الفيديو كليب، بعد فترة غياب عن تقديم الكليبات المصورة 10 سنوات. والفيديو من إخراج نبيل مكاوي. وجاء شكل محيي في الفيديو كليب غريباً على غير المتوقع، حيث لفت الأنظار بظهوره بلحية كثيفة بها جزء أبيض، وتعتبر تلك المرة الأولى التي يطل بها على الجمهور بهذا المظهر الجديد، وكذلك ظهر في أحداث الفيديو، الفنان محمد جمعة كموديل.