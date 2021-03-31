شكرا لقرائتكم خبر عن «الحلوم القبرصي» ضمن «تسميات المنشأ المحمية».. والرئيس: «هذا يوم تاريخي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتزم الاتحاد الأوروبي إدراج جبنة الحلّوم القبرصية الشهيرة ضمن قائمة تسميات المنشأ المحمية، على ما أفاد مسؤولون قبرصيون عبر «تويتر»، وهي معلومة أكدها مصدر أوروبي.

ويتميز الحلّوم، وهو نوع من الأجبان المالحة المصنوعة من حليب الماعز والأغنام، بشكله المطوي ويمكن أن يشوى أو يقلى من دون أن يذوب. ويُعتبر في الوقت الراهن مجرّد علامة تجارية مسجلة، ما يوفر حماية أقل أهمية من صفة تسمية المنشأ المحمية.

وأعرب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس عن سعادته الكبيرة عبر «تويتر» إذ كتب «هذا يوم تاريخي» لجبنة الحلّوم «ولبلدنا، لقد سجلها الاتحاد الأوروبي باعتبارها تسمية منشأ محمية، وبالتالي بات توجد الآن درع للدفاع عنها».

وأضاف: هذا التصنيف سيفتح «آفاقاً مهمة أمام زيادة الصادرات من جبنتنا الوطنية، وهو ما يكفل تحقيق منفعة أكبر لجميع المنتجين القبارصة واليونانيين والأتراك».

وقالت ناطقة باسم المفوضية الأوروبية إن اقتراح تصنيف الحلّوم كتسمية منشأ محمية «نوقش الجمعة من قبل لجنة سياسة الجودة» ووافق عليه ممثلو الدول الأعضاء. وأضافت: أنه من المتوقع اعتماد هذا التصنيف رسمياً ونشره في منتصف أبريل/نيسان الحالي.

وعلّقت مفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيدس، وهي قبرصية، بقولها «هذا إنجاز تاريخي لقبرص» يتوج «سنوات من الجهد».

وأوضحت أن تسمية المنشأ المحمية سيُعمَل بها على جانبي «الخط الأخضر» الذي يقسم الجزيرة إلى شطرين بطول 180 كيلومتراً، أحدهما يشكّل جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، والثاني«جمهورية شمال قبرص التركية» المعلنة من طرف واحد، وهو وضع أدى لمدة طويلة إلى تعقيد موافقة بروكسل على تصنيف الحلّوم.