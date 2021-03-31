شكرا لقرائتكم خبر عن 810 آلاف سائح زاروا دبي خلال يناير وفبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - السياح الدوليون يقضون 4.81 مليون ليلة

358.5 ألف سائح دولي في فبراير

استقبلت دبي نحو 810.2 ألف سائح دولي خلال الفترة بين يناير وفبراير 2021، وذلك وفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة» التي أشارت إلى استقبال نحو 358.5 ألف زائر في فبراير وحده.

وأظهرت البيانات أن الإشغال الفندقي في دبي سجل مستويات مرتفعة خلال شهري يناير وفبراير بنحو 65%، وذلك على الرغم من القيود الدولية التي لا تزال مفروضة على السفر في العديد من الأسواق. وبلغ عدد الغرف المحجوزة التي قضاها السياح الدوليون في فنادق دبي نحو 4.81 مليون ليلة مبيت، كما ارتفع معدل الإقامة فبلغ 5.3 ليلة في 2021، مقارنة مع 3.6 ليلة في 2020.

إشغالات قياسية

وحققت معظم المنشآت الفندقية في دبي إشغالاً مرتفعاً، إلا أن الشقق الفندقية المتوسطة سجلت إشغالات قياسية بنحو 84%، ثم الشقق الفندقية الفخمة بنحو 75%، ثم الفنادق من فئة 1-3 نجوم بنحو 70%، ثم فنادق 4 نجوم بنسبة 65%، ثم فنادق 5 نجوم 54%.

واستمر معدل السعر اليومي خلال يناير وفبراير 2021 بتراجع ليصل إلى 390 درهماً، مقارنة مع 472 درهماً في 2020، ليتراجع بذلك العائد من الغرف المتوفرة إلى 254 درهماً، مقارنة مع 386 درهماً في 2020.



وأظهرت بيانات «دبي للسياحة» أن جنوب آسيا حلت في المركز الأول كأكبر الأسواق المصدرة لزوار دبي في يناير 2021، بعد أن استحوذت على 33% من إجمالي الزوار، ثم جاءت منطقتا أوروبا الغربية وروسيا ورابطة الدول المستقلة في المركز الثاني بنسبة 18%، ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 10%، ثم إفريقيا 9%، ثم الأمريكتان ودول شمال وجنوب شرق آسيا بنسبة 4% لكل منطقة.

الهند في الصدارة

وجاءت الهند في صدارة أكبر الأسواق المصدرة لزوار دبي خلال يناير وفبراير 2021 بنحو 221 ألف زائر، ثم روسيا بـ 56 ألف زائر دولي، ثم المملكة المتحدة بـ 34 ألف زائر، ثم فرنسا 32 ألف زائر، ثم مصر 28 ألف زائر، ثم باكستان 25 ألف زائر، ثم الولايات المتحدة 22 ألف زائر، وكازاخستان 20 ألف زائر، وأوكرانيا 19 ألف زائر وأثيوبيا 17 ألف زائر.

نمو عدد الغرف

وبحسب بيانات «دبي للسياحة»، تراجع عدد المنشآت الفندقية في دبي بنسبة 4% إلى 712 منشأة فندقية بنهاية فبراير 2021، مقارنة مع 745 منشأة بنهاية فبراير 2020. وارتفع عدد الغرف المتوفرة بنهاية فبراير 2021 بنسبة 1% عند نحو 129 ألف غرفة وشقة فندقية.