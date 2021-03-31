شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال «الجريمة» في الغردقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل صناع الفيلم المصري «الجريمة»، للفنان أحمد عز، تصوير باقي مشاهد العمل، ونشر الفنان سيد رجب، أحد أبطال العمل، عبر ستوري «إنستجرام» صورة من كواليس التصوير بمدينة الغردقة تجمعه بعز، ومحمد جمعة، وماجد الكدواني.

فيلم «الجريمة» رؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته: أحمد عز، وماجد الكدوانى، وسيد رجب، وتدور أحداثه في إطار تشويقي «أكشن».

ويجسد عز شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص، ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بكل الجرائم السابقة، وتنقلب الأحداث عليه رأساً على عقب.