شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا كانت «كذبة نيسان» التي أطلقها عملاق السيارات «فولكسفاجن»؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - أ ف ب

أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة «فولكسفاجن» رسمياً عن أنها ستعتمد اسماً جديداً لها في الولايات المتحدة هو «فولتسفاجن»، تعبيراً عن توجهها إلى السيارات العاملة بالكهرباء، لكنها ما لبثت بعد ساعات أن وضعت حداً للغط الذي أثاره هذا الإعلان، إذ أكد ناطق باسمها أنه لم يكن سوى «مزحة» بمناسبة الأول من نيسان/أبريل.

وأحدثت الشركة مفاجأة بتأكيدها رغبتها في تغيير اسم فرعها في الولايات المتحدة إلى «فولتسفاجن أوف أمريكا» تأكيداً لتحوّلها إلى السيارات الكهربائية.

وحرصت المجموعة على إعطاء هذا الإعلان طابعاً رسمياً، فنشرت بياناً في هذا الشأن على موقعها الإلكتروني الأمريكي، وغيّرت اسم حسابه على «تويتر»، وسرعان ما تناقلت وسائل الإعلام هذا الخبر على نطاق واسع، حتى أن ناطقاً باسم الفرع الأمريكي أكد محتوى البيان يوم الثلاثاء.

لكن هذا الإعلان الذي نشر قبل يومين من الأول من نيسان/أبريل المعروف بكونه مناسبة تقليدية للخدع، وبالتزامن مع إطلاق المجموعة سيارة كهربائية جديدة في الولايات المتحدة، أثار الشكوك أيضاً، وأكد ناطق آخر باسم المجموعة مساء الثلاثاء، أنها كانت خدعة بالفعل.

ولم يكن الإعلان بعيداً كلياً من الواقع، فلدى «فولكسفاجن» طموحات كبيرة في هذا المجال، إذ تعتزم أن تصبح الشركة المتصدرة عالمياً في قطاع السيارات الكهربائية اعتباراً من سنة 2025 متقدمةً على «تيسلا».

وبدا أن الشركة الألمانية شاءت أن تترافق استراتيجيتها هذه مع تحول تسويقي كبير في البلد الذي ينتمي إليه مؤسس «تيسلا» إيلون ماسك، من خلال الإشارة في اسمها إلى الوحدة الكهربائية «فولت»، خصوصاً أن فضيحة «ديزل غيت» أساءت إلى سمعة المجموعة في الولايات المتحدة، وكبّدتها مليارات الدولارات.

