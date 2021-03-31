ملكة بريطانيا تنفذ أولى مهامها بعد تخفيف الإغلاق

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"الخليج 365" من لندن: أعلن القصر الملكي البريطاني أن الملكة اليزابيث الثانية نفذت أول مشاركة عامة لها شخصيًا لهذا العام، وذلك بعد يومين من تخفيف الإغلاق الصارم لفيروس كورونا في البلاد.

وظهرت الملكة البالغة من العمر 94 عامًا في حالة معنوية عالية بينما كانت بلا أقنعة خلال زيارتها إلى النصب التذكاري للقوات الجوية في رونيميد للاحتفال بالذكرى المئوية للقوات الجوية الملكية الأسترالية (RAAF).

وتقع منطقة رونيميد، في مقاطعة ساري حيث كان الاحتفال في منطقة ليست بعيدة من قلعة وندسور، حيث تعيش الملكة مع الأمير فيليب (99 عامًا)، الذي أمضى مؤخرًا أربعة أسابيع في المستشفى لتلقي العلاج من عدوى، فضلاً عن إجراء عملية في القلب.

وقالت الملكة، وهي أيضًا ملكة أستراليا، عند وصولها: "لقد مر وقت طويل منذ أن كنت هنا". ووضع مرافق الملكة، الرائد توم وايت، إكليلًا من الزهور نيابة عنها، حيث شاهدت أيضا لوحات تذكارية تحمل أسماء قتلى الحرب الأسترالية وعرضًا للطيارين والنساء الذين سقطوا في القتال، قبل مقابلة أفراد القوات الجوية الملكية الأسترالية.

مهمات عبر الفيديو

يذكر أن العائلة الملكية كانت تنفذ مهامها الرسمية عبر الارتباط بالفيديو منذ فرض الإغلاق الثالث في بداية العام، ونادراً ما غادرت الملكة قلعة وندسور منذ تفشي وباء كورونا العام الماضي.

وخدم أكثر من 350.000 رجل وامرأة في سلاح الجو الملكي الأسترالي منذ تشكيله في عام 1921، وكانوا قاتلوا في صراعات تتراوح من الحرب العالمية الثانية إلى أخرى في كوريا وفيتنام وأفغانستان والعراق، مع أكثر من 11100 فقدوا حياتهم في الخدمة.

وشوهدت الملكة آخر مرة خارج مقر إقامتها في قلعة وندسور في بيركشاير في نوفمبر 2020 لحضور صلاة إحياء الذكرى السنوية في النصب التذكاري.

وقبل أيام قليلة من ذلك، ارتدت قناعًا للوجه في الأماكن العامة لأول مرة خلال زيارة إلى قبر الجندي المجهول في كنيسة وستمنستر للاحتفال بالذكرى المئوية للحرب الأولى.

وشاركت الملكة البريطانية في ارتباطات ملكية افتراضية عبر مكالمة فيديو خلال العام الماضي مع العديد من اللحظات التي لا تُنسى، بما في ذلك واحدة حيث شجعت أولئك الذين كانوا مترددين في الحصول على اللقاح على "التفكير في الآخرين بدلاً من أنفسهم".