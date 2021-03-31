وفد "صحة النواب" يزور فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

وصل وفد برلماني من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إلى مقر فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، للاطمئنان على سير عمل الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في المحافظة.

وأطلع الوفد على سير العمل بإدارات الفرع المختلفة، وأكد الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية العامة للرعاية الصحية، على أهمية دور مجلس النواب في وضع تشريعات تخدم القطاع الصحي للنهوض به، ومنها إصدار قانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم 2 لسنة 2018، والذي يضمن العلاج لكل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.