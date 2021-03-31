وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، بشأن جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأفاد التقرير بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة أكاديمية و معهد هارفارد سي ـ أس ـ سي للعلوم والتكنولوجيا (أكاديمية اليوم الخامس للعلوم والتكنولوجيا سابقاً) والكائن مقرها في (شارع الهرم ـ سهل حمزة ـ أمام رنين بجوار فندق جواهر ـ الدور الثالث، بمحافظة الجيزة)، وتدعي منح الطلاب شهادات من جامعة هارفارد الأمريكية في عدة مجالات مختلفة، وغير معادلة أو معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ولم تحصل على ترخيص من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن الجهات المختصة، فضلاً عن إيهام الطلاب بتأجيل التجنيد.

وأشار التقرير إلى أن المنشأة المسماة أكاديمية و معهد هارفارد سي ـ أس ـ سي للعلوم والتكنولوجيا (أكاديمية اليوم الخامس للعلوم والتكنولوجيا سابقاً)، تشغل العديد من المقرات التالية: (النزهة – 46 شارع عثمان بن عفان من شارع جمال عبدالناصر – جسر السويس- محافظة القاهرة، وفرع السنترال – أمام معهد ومركز تدريب تنمية بشرية للعلوم والتكنولوجيا – الدور الثاني – محافظة الفيوم، و144 شارع الهرم الرئيسي- الكوم الأخضر- الجيزة، و8 شارع الزهور – كوبرى عابدين – كرداسة محافظة الجيزة، و عقار رقم 21 شارع محمود صدقي – الدور الأرضي – قسم الشرق – محافظة بورسعيد، وعقار محمود يس – شارع المرور القديم – أرض الحرية – بني سويف.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق جميع المقرات للمنشاة الوهمية سالفة الذكر، كما قام بمخاطبة السادة المحافظين المختصين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ومن ناحية أخرى، أشار التقرير إلى غلق المنشأة المسماة هيئة هارفارد ـ إيجي للتدريب الدولي والتحكيم والكائن مقرها في (10 شارع شاكور ـ مول هندي ـ الدور الرابع ـ نموذج 10 محطة الرمل ـ الإسكندرية) لقيامها بالاشتراك مع المنشأة المسماة أكاديمية و معهد هارفارد سي ـ أس ـ سي للعلوم والتكنولوجيا ( أكاديمية ومعهد اليوم الخامس سابقاً ) لمنح شهادات أجنبية وهمية مزمع صدورها من جامعة هارفارد الأمريكية وغير معادلة أو معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وتحصيل مبالغ مالية كبيرة من الطلاب بدون وجه حق وإيهام الطلاب بتأجيل التجنيد.

وخاطب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محافظ الإسكندرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار بجهود اللجنة في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.

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