الإعلان عن اعتقال أبو سعد القيادي في "داعش"

اسماعيل عبد الحي - أعلنت قوات "الأسايش" الكردية اعتقال 9 من أفراد "داعش" بينهم قيادي في التنظيم، بعد ساعات على إطلاقها حملة أمنية في مخيم الهول شرق الحسكة في شمال سوريا.

وقالت "الأسايش" في بيان عن نتائج أول أيام الحملة التي أطلقتها فجر اليوم، إنها اعتقلت "أبو سعد العراق"، الذي وصفته بأنه أحد قادة "داعش"، وأنه عمل لفترة طويلة على تجنيد الأشخاص لصالح التنظيم.

وأوضحت الأسايش في البيان الذي نقلته وكالة هاوار أن الحملة التي أطلقتها اليوم تحت اسم "حملة الإنسانية والأمن" شارك فيها 5 آلاف من تلك القوى بمساندة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ووحدات حماية الشعب والمرأة.

وأضاف البيان أنه تم "اعتقال 9 أشخاص بينهم متهمون بالانتماء إلى داعش ممن كانت أسماؤهم مدرجة في قائمة البحث".

وأكدت الأسايش أنه و"في إطار الحملة تم إحصاء الأهالي المقيمين في أحياء المخيم، وبعد الانتهاء من عمليات الإحصاء تم إعادة الأهالي إلى الأحياء التي يقطنون فيها" وأكدت أن الحملة مستمرة.