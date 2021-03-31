بُشرى سارة من شركة «فايزر» بشأن لقاحها المضاد لـ«كورونا»

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
زفت شركة “فايزر” بشرى سارة بشأن فاعلية لقاحها المضاد لفيروس كورونا.
وأكدت الشركة أن لقاحها فعال بنسبة 100% للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاماً، وذلك بعد إطلاقها تجارب على لقاح للأطفال تحت 12 سنة- وفقاً لـ”العربية”-.
على جانب آخر، أشارت الشركة إلى أنها ستبدأ إجراء اختبارات بشرية لأقراص لعلاج كورونا، مؤكدة أنه في حال نجاح التجارب، يمكن وصف الأقراص للمرضى في وقت مبكر من الإصابة بكورونا لمنع تطور الفيروس، وفق وكالة “بلومبيرغ”.
كما يرتبط الدواء بإنزيم “البروتياز” الذي يعمل على إيقاف تكاثر الفيروس. وقد نجحت الأدوية المعتمدة على هذا الإنزيم في علاج أنواع أخرى من الفيروسات، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي سي.
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