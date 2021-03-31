سفير إثيوبيا بالقاهرة: استئناف مفاوضات سد النهضة قريبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن السفير الإثيوبي بالقاهرة ماركوس تيكلي ريكى أنه سيتم استئناف المفاوضات بشأن ملف سد النهضة مع مصر والسودان قريبا، برعاية الاتحاد الأفريقي.

وقال ريكي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر السفارة الإثيوبية ونقلته وسائل إعلام محلية: "لم يتم التواصل مع إثيوبيا رسمياً بشأن لجنة الوساطة الرباعية التي اقترحها السودان وسمعنا عنها من وسائل الإعلام فقط".



وتأتي تصريحات السفير الإثيوبي بعد يوم من كلمة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال فيها إن الأسابيع المقبلة ستشهد تحركات بشأن سد النهضة، متعهدا بالحفاظ على حق بلاده من مياه النيل.

وأكد السيسي أن استقرار المنطقة بأسرها سيتأثر برد فعل مصر في حالة المساس بإمداداتها من المياه بسبب سد النهضة الإثيوبي.

تصريحات الرئيس المصري جاءت بعد ساعات من تجديد إثيوبيا تأكيدها على المضي قدما في عملية الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق ويثير قلق دولتي المصب مصر والسودان.

ودخلت مصر والسودان وإثيوبيا في مفاوضات شاقة منذ 2011 تهدف إلى الوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، وتعتبره أهم مشاريعها القومية الاقتصادية، لكن مصر والسودان (دولتي المصب) يعربان دائما عن مخاوفهما من تداعيات بناء السد على حصتهما، ولم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق حتى الآن.

ومنذ 11 يناير/كانون الثاني الماضي، تواجه المفاوضات جمودا بعد أن وصلت الدول الثلاث إلى طريق مسدود بشأن كيفية ملء وتشغيل السد.

وطرح السودان مقترحا حظي بتأييد مصر لتوسعة مظلة الوساطة، لتكون آلية رباعية تضم إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.