إثيوبيا تشرع في إزالة الغابات تمهيدا للملء الثاني لبحيرة سد النهضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سلمت هيئة الطاقة الكهربائة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، وكالة "خلق فرص العمل المهني" التابعة لإقليم بني شنقول جموز مشروع إزالة الغابات بمساحة 4854 هكتار من الأراضي، تمهيدا للملء الثاني لبحيرة سد النهضة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

ودخلت مصر والسودان وإثيوبيا في مفاوضات شاقة منذ 2011 تهدف إلى الوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، وتعتبره أهم مشاريعها القومية الاقتصادية، لكن مصر والسودان (دولتي المصب) يعربان دائما عن مخاوفهما من تداعيات بناء السد على حصتهما، ولم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق حتى الآن.

ومنذ 11 يناير/كانون الثاني الماضي، تواجه المفاوضات جمودا بعد أن وصلت الدول الثلاث إلى طريق مسدود بشأن كيفية ملء وتشغيل السد.

وطرح السودان مقترحا لتوسعة مظلة الوساطة، لتكون آلية رباعية تضم إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وحظى المقترح بتأييد مصر، لكن إثيوبيا رفضته واعتبرته غير مجد.