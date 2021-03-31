إيطاليا تدعم 24 بلدية ومستشفى في ليبيا.. 10 ملايين يورو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت إيطاليا المرحلة الثانية من جسر التضامن، لدعم 24 بلدية ومستشفى محلياً من جميع أنحاء ليبيا.

وقالت السفارة الإيطالية في ليبيا، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن المبادرة تهدف إلى تقديم 10 ملايين يورو من الإمدادات الملموسة والعاجلة لدعم تقديم الخدمات الأساسية في 24 بلدية ومستشفى محليا من جميع أنحاء ليبيا، بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية.



من جانبها، قالت وزارة الحكم المحلي، في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الوزير بدر الدين الصادق التومي، التقى الأربعاء، السفير الإيطالي جوزيبي جريمالدي، لبحث ملف دعم علاقات التعاون الثنائية.





وأشارت إلى أن السفير الإيطالي أكد موقف بلاده المساند لبرامج وأنشطة الوزارة الليبية.

واتفق الطرفان على العمل لمعالجة الصعوبات التي تواجه بعض البلديات في تنفيذ برامجها ومشاريعها الميدانية من خلال تكثيف اللقاءات والزيارات، بما من شأنه تعزيز برامج ومشاريع قادرة على توفير الخدمات للمواطن.

البلديات المتضررة

وكانت إيطاليا أطلقت في 24 يناير/كانون الأول الماضي، المرحلة الأولى من برنامج "جسر التضامن" لمساعدة عدد من البلديات المتضررة في ليبيا وتقديم الدعم الإنساني لها.

ودشن السفير الإيطالي، برنامج المساعدات بزيارة إلى مستشفى بلدية القربوللي وسلم معدات طبية حديثة لسد النقص الذي يعانيه المستشفى وتوفير علاج أفضل للمرضى في المنطقة.





وقال السفير الإيطالي، إن برنامج جسر التضامن يأتي في إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الشعبين الليبي والإيطالي.

وأضاف أن برنامج المساعدات بدأ من القربوللي وسيشمل عددًا من البلديات والمدن الأخرى، خاصة المتضررة منها والتي تتعرض بشكل خاص لخطر الظواهر الإجرامية مثل الهجرة غير الشرعية.