السيسي ناعيا الجنزوري: صاحب يد بيضاء في شتى المجالات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري واصفا إياه بأنه "رجل دولة من طراز فريد".

وتوفي، الأربعاء، الجنزوري، والذي عرف عنه انحيازه لمحدودي الدخل خلال توليه رئاسة الحكومة، ليطلق عليه البعض "وزير الفقراء".

وفي بيان للرئاسة المصرية، قال السيسي إن "الراحل كان بارًا بمصر، وفيًا لترابها وأهلها، وصاحب يدٍ بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة".

وأضاف أن الجنزوري كانت "لديه قدراته القيادية المتميزة والناجحة، فضلًا عن أخلاقه الرفيعة العالية، وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ هذا الوطن".

وشغل الجنزوري العديد من المناصب بالدولة المصرية، حيث سبق أن شغل منصب محافظ الوادي الجديد (شمال غرب) ثم محافظ بني سويف (وسط) قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم أصبح وزيراً للتخطيط فنائباً لرئيس الوزراء.

وتولى رئاسة الوزراء لأول مرة في الفترة من 4 يناير/كانون الثاني 1996 إلى 5 أكتوبر/تشرين الأول 1999.

وعقب الاحتجاجات في 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، كلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة حيث أدى اليمين الدستورية في ديسمبر/كانون الأول 2011 واستمر فيها حتى يونيو/حزيران 2012.

ولُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.

والجنزوري هو صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003.

وخلال رئاسته للوزراء، بدأ عدة مشاريع ضخمة بهدف تسيير عجلة الإنتاج والزراعة والتوسع بعيداً عن منطقة وادي النيل المزدحمة، من ضمنها مشروع مفيض توشكى، وشرق العوينات، وتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، ومشروع غرب خليج السويس.