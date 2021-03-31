السيسي يؤكد حرص مصر على التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء حرص بلاده على التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم الدكتور جوردان جرليتش رادمان، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية الكرواتي، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي.

وقال المتحدث في بيان على صفحة الرئاسة بموقع "فيسبوك"، إنه تم تبادل وجهات النظر بشأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد السيسي حرص مصر على مكافحة الظاهرة، مشيراً إلى الجهود المصرية للتصدي بنجاح لانتقال اللاجئين عبر البحر المتوسط، "وذلك من منطلق مسؤولية مصر تجاه مواطنيها وكذلك تجاه أمن شركائها".

كما أكد الرئيس السيسي أهمية التعامل مع ملف الهجرة في إطار من المسؤولية المشتركة، وعدم التركيز على الحلول الأمنية فقط دون معالجة جذور المشكلة الاقتصادية والتنموية في دول المصدر. وأشار إلى أن مصر تستضيف علي أراضيها حوالي ستة ملايين مقيم من مختلف الجنسيات الإفريقية والعربية، وغيرها، يتمتعون بكافة الحقوق الاساسية ويعملون.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الكرواتي عن تثمين بلاده للجهود المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي بأسره، مؤكداً الحرص على مواصلة التعاون مع مصر على مختلف المستويات للتصدي للتحديات التي تواجه ضفتي المتوسط.

وأشاد في هذا الإطار بجهود مصر لتعزيز جسور الحوار بين الدول الأفريقية والعربية ودول الاتحاد الأوروبي، مع الإشارة إلى أن كرواتيا حريصة على دعم موقف مصر ونقله إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل العلاقة المباشرة بين الأمن في أوروبا والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكر المتحدث أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، كما تم استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وفي مقدمتها القضية الليبية، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود لدعم المسار السياسي الحالي الذي يهدف إلى الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في نهاية العام الحالي.