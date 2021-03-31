شكرا لقرائتكم خبر عن «فايزر»: لقاحنا فعّال 100% لمن هم بين 12 و15 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ.ف.ب

أعلنت شركتا «فايرز» و«بيونتيك»، الأربعاء، أن لقاحهما ضد فيروس «كورونا» فعال بنسبة 100 في المئة لدى الشباب الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً، وعبّرا عن أملهما في بدء تطعيم هذه الشريحة قبل العودة المدرسيّة القادمة.

وقال المختبران في بيان إن تجارب المرحلة الثالثة التي شملت 2260 شخصاً من تلك الفئة «أظهرت فعالية بنسبة 100 في المئة واستجابات قوية للأجسام المضادة». وأوضحا أنهما طلبا من السلطات المختصة ترخيص اللقاح للشباب.