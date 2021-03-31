شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يتوجه بكلمة إلى الفرنسيين بشأن الموجة الثالثة من الوباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكلمة الى الفرنسيين عند الساعة الثامنة مساء الأربعاء، على ما أعلن قصر الإليزيه، فيما تواجه البلاد موجة ثالثة من وباء كوفيد-19.

ويأتي ذلك بعد اجتماع لمجلس الدفاع صباحاً لبحث الأزمة الصحية التي دفعت بالسلطات إلى فرض إجراءات إغلاق في 19 منطقة، بينها باريس.

كما يسري حظر تجول في البلاد اعتباراً من السابعة مساءً، فيما المطاعم ودور السينما والمراكز التجارية، مغلقة.

وواجه ماكرون انتقادات من أحزاب المعارضة وبعض الخبراء الصحيين لرفضه فرض إغلاق على المستوى الوطني في وقت أبكر، فيما يتوقع كثيرون أن يصدر قرار بإغلاق المدارس في المناطق الأكثر تضرراً بالوباء.