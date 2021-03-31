شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «قضية تجسس».. روما تطرد دبلوماسيَّين روسيَّين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - أ ف ب

أعلنت إيطاليا الأربعاء طرد موظفين في السفارة الروسية في روما "على الفور" بسبب ضلوعهما في قضية تجسس أدت إلى اعتقال ضابط من البحرية الإيطالية واستدعاء السفير الروسي.

وكتب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على حسابه على فسبوك: "لقد نقلنا احتجاج الحكومة الإيطالية الشديد وأبلغنا بطرد فوري لموظفين في السفارة الروسية ضالعين في هذه القضية الخطيرة جداً"، خلال لقاء مع السفير.

وأوضحت الوزارة أنها استدعت السفير الروسي في روما بعدما أوقفت الشرطة ضابط بحرية إيطالي «ضُبط متلبساً بالتجسس لصالح موسكو برفقة ضابط روسي تسلم منه وثائق سريّة».

وقالت الخارجية في بيان، إنه تم استدعاء السفير سيرغي رازوف إلى الوزارة بناء على طلب وزير الخارجية لويجي دي مايو، بعدما أعلنت الشرطة الإيطالية أنه مساء يوم الثلاثاء قامت قوات الأمن بـ«توقيف ضابط في سلاح البحرية»، إضافة إلى ضابط روسي، فيما قالت الشرطة الإيطالية إنها اعتقلت قبطان بحرية إيطالياً، ودبلوماسياً روسياً للاشتباه في أنهما جاسوسان بعدما ضُبط الاثنان يتبادلان وثائق مقابل أموال في اجتماع سري.

وذكرت الشرطة أن الإيطالي، وهو قبطان فرقاطة، والروسي، وهو مسؤول عسكري معتمد من السفارة، اتهما بارتكاب "جرائم خطيرة ترتبط بالتجسس وأمن الدولة" بعد اجتماعهما مساء الثلاثاء، ولم تعلن هوية المشتبه بهما.

كما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية بأن "وثائق خاصة بحلف شمال الأطلسي كانت ضمن الملفات التي سلمها القبطان إلى المسؤول الروسي"، مما يثير مخاوف أمنية محتملة تتعلق ببقية أعضاء الحلف.

ولم تذكر الشرطة المكان الذي تم فيه ضبط المتهمين، كما لن تصدر المزيد من التعليقات لحين الحصول على موافقة من أحد القضاة على احتجازهما.